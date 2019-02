A cura di Rai

Titolo originale: Ginga Sengoku Gunyuuden Rai – (銀河戦国群雄伝ライ)

Titolo internazionale: Galaxy Warring State Chronicle Rai – The Heroes of Galaxy Wars – Thunder Jet

Genere: serie tv – shounen, azione, avventura, fantascienza, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 52 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1994

Tratto: dal Manga “Rai: La leggenda degli eroi delle guerre galattiche”

Director: Seiji Okuda

Series Composition: Jinzo Toriumi, Ritsuko Hayasaka

Script: Akihiro Arajima (5 episodes) Hideki Sonoda (7 episodes) Jinzo Toriumi (eps 1-33, 39) Kenji Itou (7 episodes) Mitsuhiro Yamada (ep 46) Satoshi Fujimoto (6 episodes) Sumio Watanabe (ep 38)

Character design: Makoto Takahoko

Music: Kaoru Wada

Studios: E&G Films

In Italia: inedito

Altre edizioni: edito per il mercato inglese dalla Enoki Films

Sigle:

opening

“Ikazuchi densetsu” by Norihiko Tanimoto

ending

“Yume keshou” by Mari Sasaki

TRAMA

In un prossimo futuro, la galassia è stata per anni sotto la guida di un unico imperatore ma, alla morte di questi, è caduta nel caos; e piccoli regni, comandati da signori di stampo feudale, si sono resi indipendenti.

Hyuga Rai è un soldato dell’Impero che, sotto il comando del suo potente generale Hiki Danjyo, sta cercando di mantenere il potere intatto, e ripristinare l’ordine scomparso. La situazione però è sempre più grave, dato che molti signori della guerra si stanno scontrando tra di loro, pronti a tutto pur di trionfare sugli altri.

Inizia così una lunga saga di battaglie spaziali, scontri all’arma bianca, intrighi politici e amorosi; che decideranno il futuro dell’intera galassia.

DOPPIATORI

DOppiatore – Personaggio

Nobuyuki Hiyama – Rai

Daisuke Sakaguchi – Toramaru

Kappei Yamaguchi – Taisuke

Kotono Mitsuishi – Shimon

Megumi Ogata – Hiryuu

Niina Kumagaya – Reira

OPERE RELATIVE

Manga

– Rai: La leggenda degli eroi delle guerre galattiche

RECENSIONI

