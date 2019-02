A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Mahou no Princess Minky Momo: Yume wo Dakishimete – (魔法のプリンセス ミンキーモモ)

Titolo internazionale: Magical Princess Minky Momo: Hold on to Your Dreams – Magical Princess Minky Momo 2

Genere: serie tv – fantasy, magia

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 62 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1991

Tratto: storia originale

Director: Kunihiko Yuyama

Series Composition: Takeshi Shudo

Character design: Hiroshi Watanabe, Toyoo Ashida

Music: Tomoki Hasegawa

Studios: Production Reed

Titolo in Italia: Tanto tempo fa… Gigì

Anno di pubblicazione in Italia: 1995

Trasmissione in tv: reti Mediaset

Censura nella trasmissione televisiva: no, solo cambio dei nomi

Edizione italiana: non disponibile in home video in Italia

Sigle:

Sigle giapponesi

opening

1: “Yumemiru Heart” by Manami Komori

2: “Yume o Dakishimete” by Megumi Hayashibara

ending

#1: “Daba Daba Fallin’ Love” by Manami Komori

#2: “Suki yori daisuki Minky Smile” by Megumi Hayashibara

Sigla italiana

“Tanto tempo fa… Gigì” di Cristina D’Avena

TRAMA

Ambientato dopo dieci anni la conclusione della procedente serie. Il padre della prima Gigì, il re di Regno della Fantasia, chiede al re di Mare Incantato di inviare sua figlia sulla Terra, per completare la missione iniziata dalla prima Principessa dei Sogni tanto tempo prima.

Anche questa nuova maga si chiama Gigì, e assomiglia fisicamente alla sua predecessora. Così la bambina arriva sulla Terra assieme ai suoi tre aiutanti, e va a vivere a casa di una coppia senza figli, che dirige un albergo.

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore giapponese – Doppiatore italiano

Minky Momo (Gigì) – Megumi Hayashibara – Donatella Fanfani

Kukku Bukku (Demostene) – Toshiharu Sakurai – Pietro Ubaldi

Chaamo (Cico) – Mari Mashiba – Dania Cericola

Rupipi (Flic) – Chisa Yokoyama – Monica Bonetto

Re – Ken’ichi Ogata – Antonello Governale

Regina – Mari Yokoo – Angela Cicorella

Madre terrestre di Gigì – Misa Watanabe – Elisabetta Cesone

Padre terrestre di Gigì – Masashi Ebara – Giorgio Melazzi

OPERE RELATIVE

Anime

– Il magico mondo di Gigì – serie tv, prequel

– Il magico mondo di Gigì: Viaggio nell’isola senza tempo – oav

