Titolo originale: Bakemono no Ko – (バケモノの子)

Traduzione letterale: Il bambino della bestia

Titolo internazionale: The Boy and the Beast

Genere: film d’animazione – avventura, sovrannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 119 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2015

Tratto: storia originale

Director: Mamoru Hosoda

Series Composition: Mamoru Hosoda

Script: Mamoru Hosoda

Character design: Daisuke Iga, Mamoru Hosoda, Takaaki Yamashita

Music: Takagi Masakatsu

Studios: Toho, Nippon Television Network Corporation, Studio Chizu

Titolo in Italia: The Boy and the Beast

Anno di pubblicazione in Italia: 2016

Censura: no

Edizione italiana: pubblicato in Dvd e Bluray dalla Lucky Red

Sigle:

Sigla finale

“Starting Over” by Mr.Children

Trailer



TRAMA

Il protagonista di questo anime è Ren, un bambino di 9 anni, che decide di scappare di casa, perché a causa della morte di sua madre e del padre assente, è costretto ad andare a vivere con dei familiari che però non lo accettano volentieri.

In un vicolo di una buia strada, incontra Kumatetsu, un orso dalle movenze umane che viene da un mondo nascosto agli umani, quello delle bestie, nel quale si sta tenendo un torneo per decidere che diventerà il nuovo Gran Maestro, sostituendo quello vecchio che si reincarnerà in un Dio (“Kami”). Kumatetsu vedendo potenziale nel ragazzo, gli chiede di diventare suo discepolo ma, non ottenendo risposta, decidere di ritornare nel mondo delle bestie. Ren lo segue, e finisce anche lui in questo mondo particolare, finendo per diventare il discepolo di Kumatestu.

Da questo momento, partono numerose avventure per i nostri protagonisti, che ci porteranno a essere sempre più attratti da questo anime meraviglioso.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– Il film è stato distribuito in Giappone l’11 luglio 2015. Si è piazzato in 1ª posizione del box office la settimana della sua uscita.

– Poco prima dell’uscita nei cinema è stato pubblicato un manga tratto dal film composto da una serie di 4 volumi.

– È stato proiettato, in anteprima italiana, durante la Festa del Cinema di Roma, tenuta dal 16 al 24 ottobre 2015; è stato proiettato inoltre, in anteprima italiana, il 24 aprile 2016 alla Mostra d’Oltremare di Napoli durante il Napoli Comicon.

– Dave Chua di Mypaper ha anche elogiato “il magnifico occhio minimale per i dettagli, dalla grana del legno alle porte alle scene della foresta amorevolmente catturate, che aiutano a sollevare il film al di sopra delle normali attività di animazione.”

DOPPIATORI

DOPPIAGGIO GIAPPONESE

Kōji Yakusho: Kumatetsu

Shōta Sometani: Ren/Kyuta

Aoi Miyazaki: Ren/Kyuta da bambino

Suzu Hirose: Kaede

Yo Oizumi: Tatara

Lily Franky: Hyakushubo

Masahiko Tsugawa: Soshi

Kazuhiro Yamaji: Iozen

Mamoru Miyano: Ichirohiko

Haru Kuroki: Ichirohiko da bambino

Kappei Yamaguchi: Jiromaru

Momoka Ōno: Jiromaru da bambino

Sumire Morohoshi: Chiko

DOPPIAGGIO ITALIANO

Pino Insegno: Kumatetsu

Mirko Cannella: Ren

Gaia Bolognesi: Ren da bambino

Roisin Nicosia: Kaede

Gianfranco Miranda: Tatara

Simone D’Andrea: Hyakushubo

Alberto Bognanni: Iozen

Edoardo Stoppacciaro: Ichirohiko

Veronica Puccio: Ichirohiko da bambino

Massimiliano Alto: Jiromaru

Monica Bertolotti: Jiromaru da bambino

OPERE RELATIVE

Manga

– The Boy and the Beast

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Mamoru Hosoda presenti sul sito:

RECENSIONI

