SCHEDA

Titolo originale: Ookami kodomo no Ame to Yuki (おおかみこどもの雨と雪)

Traduzione letterale: Ame e Yuki i bambini lupo

Titolo internazionale: Wolf Children

Genere: film d’animazione – fantasy, slice of life

Rating: adatto a tutti

Durata: 117 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2012

Tratto: storia originale

Director: Mamoru Hosoda

Series Composition: Mamoru Hosoda, Satoko Okudera

Character design: Yoshiyuki Sadamoto

Music: Takagi Masakatsu

Studios: Studio Chizu, Madhouse

Titolo in Italia: Wolf Children

Anno di pubblicazione in Italia: 2013

Censura: no

Edizione italiana: pubblicato in Dvd e Bluray dalla Dynit, e attualmente disponibile su Netflix

Sigle:

Sigla principale

“Ameagari no Ie” di Takagi Masakatsu

Sigla finale

“Okaa-san no Uta” by Ann Sally

Trailer



TRAMA

La protagonista di questo meraviglioso e toccante anime è Hana, una studentessa universitaria di 19 anni, che un giorno nota un ragazzo che non si era mai presentato a lezione, e si incuriosisce a tal punto da volerlo conoscere. Contro il volere di lui, i due si fidanzano, ma a patto di conoscere e accettare la vera natura del ragazzo, che si dimostra essere un uomo-lupo, e l’ultimo discendente della stirpe dei lupi giapponesi. Hana accetta senza problemi questa condizione e poco dopo scopre di essere incinta; deciderà di continuare la gravidanza senza un aiuto dei medici per paura che scoprano la loro vera identità.

Fortunatamente nascono senza problemi la primogenita Yuki (“neve” in giapponese) in una giornata nevosa, e un anno dopo viene alla luce il secondogenito Ame (“pioggia” in giapponese) in una giornata piovosa, i quali entrambi si rivelano essere dei bambini-lupo.

Tuttavia, la loro vita felice non è destinata a continuare per molto, dato che il padre di Ame e Yuki muore cercando del cibo per i suoi piccoli. Nonostante il grande dolore, Hana decide di crescere i propri bambini da sola, e da qui il film segue le vicissitudini della vita quotidiana di Hana, Ame e Yuki.

CURIOSITÀ

– Wolf Children ha vinto molti premi, tra cui il “Japan Acdemy Prize for Animation of the Year” nel 2013, il “Animation of the Year” nel 2013 e il “Mainichi Film Award for Best Animation Film” nel 2012.

– Sul sito Rotten Tomatoes ha 94% di consensi e una valutazione di circa 8,3/10.

– Sul famoso giornale “The Japan Times” Mark Schilling ha scritto “L’influenza di Miyazaki sul lavoro di Hosoda sembra ovvia, dal suo stile carino ma realistico alla sua preoccupazione per le pressanti questioni sociali e le emozioni disordinate del vero essere umano”, dando 3 stelle su 5.

– Dave Chua di Mypaper ha anche elogiato “il magnifico occhio minimale per i dettagli, dalla grana del legno alle porte alle scene della foresta amorevolmente catturate, che aiutano a sollevare il film al di sopra delle normali attività di animazione.”

DOPPIATORI

DOPPIAGGIO GIAPPONESE

Aoi Miyazaki: Hana

Takao Osawa: Uomo lupo

Haru Kuroki: Yuki

Momoka Ono: Yuki bambina

Yukito Nishii: Ame

Amon Kabe: Ame bambino

Takuma Hiraoka: Sohei Fujii

Megumi Hayashibara: Sig.ra Fujii

Mitsuki Tanimura: Moglie di Doi

Kumiko Aso: Moglie di Horita

Shōta Sometani: Maestro Tanabe

Bunta Sugawara: Nirasaki

Tomie Takaoka: Figlia di Nirasaki

Tamio Ohki: Yamaoka

Tadashi Nakamura: Hosogawa

DOPPIAGGIO ITALIANO

Antonella Baldini: Hana

David Chevalier: Uomo lupo

Emanuela Ionica: Yuki

Alessio Puccio: Ame

Barbara Sacchelli: Ame bambino

Leonardo Caneva: Sohei Fujii

Antonella Rinaldi: Sig.ra Fujii

Stefano Billi: Maestro Tanabe

Bruno Alessandro: Nirasaki

Dante Biagioni: Yamaoka

Giovanni Petrucci: Hosogawa

Gabriele Lopez: Kuroda

Mauro Magliozzi: Tendo

OPERE RELATIVE

Manga

– Wolf Children

RECENSIONI

