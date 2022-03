anime – BELLE (Ryuu to Sobakasu no Hime) – di Mamoru Hosoda

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Ryuu to Sobakasu no Hime – (竜とそばかすの姫)

Traduzione letterale: Il drago e la principessa con le lentiggini

Titolo internazionale: Belle

Genere: film d’animazione – fantascienza, fantasy, musica

Rating: adatto a tutti

Durata: 2 ore

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2021

Tratto: storia originale (anche se prende un po’ spunto da “La Bella e la Bestia”)

Director: Mamoru Hosoda

Series Composition: Mamoru Hosoda

Character design: Hiroyuki Aoyama (real world) Jin Kim (“U” virtual world)

Music: Ludvig Forssell, Taisei Iwasaki, Yuta Bando

Studios: Studio Chizu

Titolo in Italia: Belle

Anno di pubblicazione in Italia: Marzo 2022 (cinema)

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: Anime Factory

Sigle:

Opening

“U” by Belle & millennium parade

Ending

“A Million Miles Away” by Kaho Nakamura

Trailer



TRAMA

Suzu è una timidissima ragazza di 17 anni che vive in campagna: una volta amava cantare e scrivere testi, ma ha rinunciato a tutto dopo la morte della madre. Ha un’unica amica, Hiroka (detta Hiro), ed è proprio lei a suggerirle di iscriversi a “U”, una realtà virtuale sofisticata, dove si vive una seconda vita con un avatar (“AS”) a scelta.

Qua Suzu diventa Bell, una bella cantante con le lentiggini, che in poco tempo diventa famosa nel mondo di U. A seguito della sua popolarità, la gente inizia a chiamarla “Belle”, che significa “bella” in francese. Tranne Hiro, nessuno sa che dietro a questa celebrità c’è proprio Suzu.

Ma, come nella favola di “La bella e la bestia”, appare una creatura mostruosa: Drago, che interrompe un concerto live di Bell, scatenando l’odio degli utenti nei suoi confronti. Ma Bell invece rimane incuriosita, chi è questa persona?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Dubbing Director: Cristina Boraschi

Doppiatori italiani

Belle/Suzu: Lucrezia Marricchi

Drago: Manuel Meli

Hiro: Margherita de Risi

Shinobu: Gabriele Vender

Kamishin: Andrea Oldani

Luka: Lavinia Paladino

Angelo: Veronica Cuscusa

Justin: Massimo de Ambrosis

Padre di Suzu: Andrea Lavagnino

Doppiatori giapponesi

Belle/Suzu: Kaho Nakamura

Drago: Takeru Satoh

Hiro: Tina Tamashiro

Shinobu: Ryo Narita

Kamishin: Shōta Sometani

OPERE RELATIVE

Manga

– Belle

Romanzo

– Belle

LINK relativi all’opera

Altre opere di Mamoru Hosoda presenti sul sito:

RECENSIONI