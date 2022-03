anime – ATASHA KAWAJIRI KODAMA DA YO (I’m Kodama Kawashiri) – di Shingo Kaneko

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Atasha Kawajiri Kodama Da yo: Dangerous Lifehacker no Tadareta Seikatsu – (あたしゃ川尻こだまだよ~デンジャラスライフハッカーのただれた生活~)

Titolo internazionale: The Kodama’s Lazy Life – I’m Kodama Kawashiri

Genere: comico, slice of life

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 10 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2022 – in corso

Rete tv giapponese: Fuji Tv

Trasmissione: venerdì alle 01:35 (JST)

Tratto: web manga

Director: Shingo Kaneko

Series Composition: Shingo Kaneko

Character design: Yayoi Takano

Music: Yuma Yamaguchi

Studios: Lapin Track

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: I’m Kodama Kawashiri

Distributore: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening Theme:

“Nightholic” by UROMT

TRAMA

In questa breve serie tv (ogni episodio dura solo di 2 minuti, sigla compresa) viene raccontata la vita di Kodama Kawajiri (doppiata da Aoi Yuki), una mangaka (fumettista) che ha una vita alquanto sregolata. Infatti passa il tempo a mangiare roba grassa, bere alcolici, dormire, e ogni tanto disegnare.

