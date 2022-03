anime – LIZ E L’UCCELLINO AZZURRO (Liz to Aoi Tori) – di Naoko Yamada

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Liz to Aoi Tori – (リズと青い鳥)

Titolo internazionale: Liz and the Blue Bird

Genere: film d’animazione – drammatico, musica, scolastico, slice of life

Rating: adatto a tutti

Durata: 1 ora 30 minuti

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2018

Tratto: dalla serie di romanzi “Hibike! Euphonium” di Ayano Takeda.

Director: Naoko Yamada

Series Composition: Naoko Yamada

Script: Reiko Yoshida

Character design: Futoshi Nishiya

Music: Akito Matsuda, Kensuke Ushio

Studios: Kyoto Animation

Titolo in Italia: Liz e l’uccellino azzurro

Anno di pubblicazione in Italia: Marzo 2022

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Sky Primafila, iTunes, Chili, Tim Vision e Mediaset Infinity.

Censura: no

Edizione italiana: Koch Media e Anime Factory

Sigle:

Ending Theme

“girls,dance,staircase” by Yutaka Ono

“Songbirds” by Homecomings

Insert song

“Liz and the Blue Bird” by Akito Matsuda

Trailer (inglese)



TRAMA

Nel club di musica classica di una scuola superiore si prepara uno spettacolo; e viene scelto il brano “Liz e l’uccellino azzurro”, una malinconica composizione ispirata ad una fiaba sull’amicizia tra una ragazza, Liz, e un uccellino che si umanizza.

Per le due parti principali vengono scelte Mizore Yoroizuka e Nozomi Kasaki, che sono anche molto amiche. Mizore, con il suo l’oboe, rappresenterà Liz; mentre Nozomi con il flauto interpreterà l’uccellino azzurro.

Le prove della banda musicale vanno pari passo con i dubbi delle due per il futuro: sono alla fine della scuola, hanno molte scelte da fare per il futuro, e hanno paura che separandosi la loro amicizia finisca.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– Il film d’animazione è ambientato nello stesso universo di “Hibike! Euphonium” (di cui è uno spinoff, in particolare della 2 stagione, dove le due protagoniste appaiono come personaggi secondari), ma non bisogna per forza vedere la serie tv per capire il movie.

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Agnese Marteddu – Mizore Yoroizuka

Roisin Nicosia – Nozomi Kasaki

Sara Ciocca – Liz

Veronica Cuscusa – Sapphire “Midori” Kawashima

Beatrice Maruffa – Kumiko Oumae

Benedetta Gravina – Hazuki Katō

Chiara Gioncardi – Satomi Niiyama

Emanuela Ionica – Ririka Kenzaki

Emiliano Coltorti – Noboru Taki

Erica Laiolo – Yuuko Yoshikawa

Francesco Cavuoto – Masahiro Hashimoto

Giulia Franceschetti – Natsuki Nakagawa

Martina Tamburello – Reina Kousaka

OPERE RELATIVE

Romanzi

– Hibike! Euphonium – serie di romanzi – opera capostipite

Anime

– Hibike! Euphonium – serie tv – opera di animazione capostipite

– Hibike! Euphonium 2 – serie tv

– Hibike! Euphonium Movie 1: Kitauji Koukou Suisougaku-bu e Youkoso – film d’animazione

– Hibike! Euphonium Movie 2: Todoketai Melody – film d’animazione

– Hibike! Euphonium Movie 3: Chikai no Finale – film d’animazione

Manga

– Hibike! Euphonium (uscito dopo la serie tv)

