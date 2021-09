anime – HEIKE MONOGATARI (The Heike Story) – di Naoko Yamada

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Heike Monogatari – (平家物語)

Titolo internazionale: The Heike Story

Genere: serie tv – drammatico, storico, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Settembre 2021 – in corso

Rete tv giapponese: Fuji TV On Demand

Tratto: ispirato a “Il racconto di Heike”, una storia epica scritta nel 1330, che racconta della lotta tra il clan Taira (o Heike) e il clan Minamoto (o Genji) per il controllo del Giappone alla fine del XII secolo.

Director: Naoko Yamada

Script: Reiko Yoshida

Character design: Takashi Kojima

Music: kensuke ushio

Studios: Science SARU

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Owari Subs.

Sigle:

Opening

“Hikaru Toki” by Hitsuji Bungaku

Ending

“unified perspective” by agraph feat. ANI (++SCHADARAPARR++)

Trailer



TRAMA

Giappone antico, durante la Guerra Genpei (1180–1185): Biwa è un ragazzino capace di avere visioni del futuro, e vaga per il Giappone con il padre, un suonatore ceco. Dopo l’assassinio di quest’ultimo, per opera degli uomini del clan Taira, Biwa annuncia a uno dei loro capi, Shigemori, che ha avuto la visione della caduta del suo clan.

Invece di arrabbiarsi l’uomo, gentile e anche lui detentore di un potere soprannaturale, decide di adottarlo. Sia perchè si sente responsabile del fatto che sia rimasto orfano, sia perchè spera che Biwa possa aiutarlo a impedire la fine della sua famiglia.

Nota importante: non viene mai specificato se Biwa è maschio o femmina, viene sempre usato il genere neutrale. Dato che nella lingua italiana non esiste (al contrario di quella giapponese) ho usato il maschile; ma si tenga conto di questa cosa (anche se vari indizi nella serie fanno pensare che sia una donna).

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Aoi Yūki – Biwa

Kikuko Inoue – Taira Tokiko

Miyu Irino – Taira Koremori

Saori Hayami – Taira Tokuko

Shigeru Chiba – Imperatore Go-Shirakawa

Takahiro Sakurai – Tair Shigemori

Tesshō Genda – Taira Kiyomori

