anime – SCERIFFI DELLE STELLE (Sei Juushi Bismarck) – di Masami Anno

Titolo originale: Sei Juushi Bismarck – (星銃士 ビスマルク)

Titolo internazionale: Saber Rider and the Star Sheriffs

Genere: avventura, azione, mecha, fantascienza, wester

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 51 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1984

Rete tv giapponese: Nippon Television Network

Trasmissione: domenica alle 10:30

Tratto: storia originale

“Sceriffi delle Stelle” è in realtà un prodotto realizzato negli USA nel 1987, prendendo come base l’anime “Sei Juushi Bismarck”. In pratica la società World Events Production ha ripreso la serie tv originale giapponese rimondandola e cambiando i dialoghi per realizzare una trama nuova. Questa versione è quella arrivata anche in Italia.

Addirittura, per fra quadrare la loro trama, gli americani hanno dovuto far poi realizzare allo studio giapponese 6 episodi aggiuntivi, basati sulla loro sceneggiatura (a causa di tagli e rimontaggi, gli episodi finali sono comunque 51 come in originale).

Director: Masami Anno

Series Composition: Mitsuru Majima

Character design: Shigeru Kato

Music: Osamu Totsuka

Studios: Studio Pierrot

Titolo in Italia: Sceriffi delle Stelle

Anno di pubblicazione in Italia: 1987

Trasmissione tv: Italia 7, tv locali

Trasmissione tv online: no

Edizione italiana: non disponibile in home video

Sigle:

Opening

“Fushigi Call Me” by MIO

Ending Theme:

“Yume Ginga” by MIO [Japanese version]

Sigla italiana

“Sceriffi delle Stelle” by Giampi Daldello

TRAMA

(Riporto la trama della serie effettivamente arrivata in Italia, dato che non ho visto quella originale giapponese).

2069. Gli esseri umani sono migrati nello spazio, dove è iniziata una colonizzazione simile a quella del Vecchio West. Ma i coloni hanno un nemico insidioso, gli extra-terrestri “Dimensionali”, che vorrebbero cacciarli.

A proteggere la gente c’è il Comando di Cavalleria, che sviluppa una nave spaziale, la Rambo, capace anche di trasformarsi in un robot da guerra. A guidarlo, la squadra Sceriffi delle Stelle, formata da Spada d’Argento, Lampo, Colt e da April.

DOPPIATORI

Personaggi – Voce italiana

Spada d’Argento – Gabriele Calindri

Lampo – Massimiliano Lotti

Colt – Daniele Demma

April – Karin Giegerich

Jessie Blue – Felice Invernici

Nemesi – Antonio Paiola

RECENSIONI