anime – SAYONARA WATASHI NO CRAMER (Farewell, My Dear Cramer) – di Seiki Takuno

SCHEDA

Titolo originale: Sayonara Watashi no Cramer – (さよなら私のクラマー)

Titolo internazionale: Farewell, My Dear Cramer

Genere: serie tv – sportivo (spokon), calcio, slice of life

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Durata episodio: 24 minuti

Anno di uscita in Giappone: da Aprile a Giugno 2021

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: domenica alle 23:30 (JST)

Tratto: dal manga “Sayonara Watashi no Cramer” di Naoshi Arakawa

Director: Seiki Takuno

Series Composition: Natsuko Takahashi

Character design: Eriko Ito

Music: Masaru Yokoyama

Studios: Liden Films

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.it.

Titolo nello streaming in Italia: Farewell, My Dear Cramer

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Sigla di apertura

“Ambitious Goal” by Aika Kobayashi

Sigla di chiusura

“Kuyashii koto wa Kettobase” by Mikako Komatsu

Trailer



TRAMA

Nozomi Onda è una ragazza con la passione per il calcio, ma sembra che nonostante i suoi sforzi, sia impossibile per lei raggiungere una vittoria con la sua squadra.

Entrata alle superiori decide di entrare nella squadra femminile delle Wallabies allenata dalla leggenda ed ex giocatrice della nazionale Naoko Nomi, ritrovando Midori Soshizaki e incontrando la talentuosa fantasista Sumire Suo, la stessa ragazza che alle medie aveva impedito a Nozomi di entrare nei campionati nazionali.

Insieme alle sue nuove compagne di squadra le ragazze si pongono l’obiettivo di entrare finalmente nei campionati nazionali, ma non sarà facile in una zona che comprende fra le altre Fuji Daiichi, Kunogi Gakuen e soprattutto la temibile Urawa Hosei!

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Miyuri Shimabukuro – Nozomi Onda

Tomoyo Kurosawa – Sumire Suo

Aika Kobayashi – Yū Tenma

Anzu Haruno – Noriko Okachimachi

Aoi Yūki – Midori Soshizaki

Azumi Waki – Ayumu Kishi

Hiroko Kiso – Alice Adatara

Junichi Suwabe – Gоoro Fukatsu

Kazuhiro Yamaji – Kenroku Washizu

Kouki Uchiyama – Tetsuji Yamada

Makoto Koichi – Mao Tsukuda

Marina Yamada – Makoto Miyasaka

Mikako Komatsu – Nanami Zaisen

Misano Sakai – Saori Komurasaki

Nichika Omori – Kei Hanabusa

Rena H-egawa – Karina Kakogawa

Rena Maeda – Rui Kikuchi

OPERE RELATIVE

Manga

– Sayonara Football

– Sayonara Watashi no Cramer

Anime

– Sayonara Watashi no Cramer Movie: First Touch – film d’animazione

LINK relativi all’opera

