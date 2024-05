light novel – FAIRY TAIL 3: TROUBLE TWINS- di Miu Kawasaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Fairy Tail 3: Trouble Twins – (FAIRY TAIL3 トラブルツインズ)

Titolo internazionale: Fairy Tail 3: Trouble Twins

Autore: Miu Kawasaki

Disegni: Hiro Mashima

Genere: light novel – fantasy, azione

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione: 2016

Paese: Giappone

Casa editrice: Kodansha

Volumi: 1 (concluso)

In Italia: inedito

TRAMA

Una coppia di gemelli si reca alla gilda Fairy Tail per cercare i propri genitori. Natsu e Lucy si prendono cura dei bambini, e li aiutano nella loro ricerca. Trascorsi alcuni giorni nella gilda, vivono alcune piccole avventure. Tuttavia, il loro percorso alla fine li porta ad Hargeon dove vengono attaccati da un uomo misterioso.

Informazioni utili: ambientato dopo i Grandi Giochi di Magia e la Sacerdotessa della Fenice, ma prima dell’arco di Tartaros.

COPERTINE e IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Fairy Tail – opera capostipite

– Fairy Tail 100 Years Quest

– Fairy Tail Zero – spinoff

– Tale of Fairy Tail – Ice Trail: Il Sentiero di Ghiaccio – spinoff

– Fairy Tail S – Short Stories – spinoff

– Fairy Tail – Side Stories – spinoff

– Fairy Girls – spinoff

– Fairy Megane – spinoff

Serie tv

– Fairy Tail

– Fairy Tail 2

– Fairy Tail 3

– Fairy Tail Zero

– Fairy Tail 100 Years Quest (annunciata)

Oav

– Fairy Tail oav

Film d’animazione

– Fairy Tail the Movie: The Priestess of Phoenix

– Fairy Tail: Dragon Cry

Light Novel

– Fairy Tail: Kokoro ni yadoru color

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Fairy Tail” presente sul sito:

RECENSIONI