light novel – FAIRY TAIL IN WONDERLAND – di Ren Kanan

Titolo originale: Fairy Tail in Wonderland

Titolo internazionale: Fairy Tail in Wonderland

Autore: Ren Kanan

Disegni: Hiro Mashima

Genere: light novel – fantasy, azione

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione: 2017

Paese: Giappone

Casa editrice: Kodansha

Volumi: 1 (concluso)

In Italia: inedito

TRAMA

I membri di Fairy Tail sono stati imprigionati in un libro!? Natsu nel ruolo di Momotaro!? Gray come un re nudo!?

Una piccola papera, Libro, ha la chiave per tornare a casa. Riusciranno Natsu e i suoi amici a salvare Libro e a fuggire da questo mondo!?

OPERE RELATIVE

Manga

– Fairy Tail – opera capostipite

– Fairy Tail 100 Years Quest

– Fairy Tail Zero – spinoff

– Tale of Fairy Tail – Ice Trail: Il Sentiero di Ghiaccio – spinoff

– Fairy Tail S – Short Stories – spinoff

– Fairy Tail – Side Stories – spinoff

– Fairy Girls – spinoff

– Fairy Megane – spinoff

Serie tv

– Fairy Tail

– Fairy Tail 2

– Fairy Tail 3

– Fairy Tail Zero

– Fairy Tail 100 Years Quest

Oav

– Fairy Tail oav

Film d’animazione

– Fairy Tail the Movie: The Priestess of Phoenix

– Fairy Tail: Dragon Cry

Light Novel

– Fairy Tail: Kokoro ni yadoru color

– Fairy Tail 2: Daimatou enbu sono ato, sorezore no ichinichi

– Fairy Tail Ooedo

