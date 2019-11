manga – FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST – di Hiro Mashima, Atsuo Ueda

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Fairy Tail 100 Years Quest – (フェアリーテイル 100年クエスト)

Titolo internazionale: Fairy Tail 100 Years Quest

Autori: storia di Hiro Mashima e Atsuo Ueda, disegni di Atsuo Ueda

Genere: azione, avventura, fantasy, combattimenti, ecchi

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Magazine Pocket

Volumi: 4 (in corso)

Titolo in Italia: Fairy Tail 100 Years Quest

Anno di pubblicazione in Italia: 2019 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione economica, 192 pagine; a 4,50 €

Traduzione: Yupa

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Seguito ufficiale di “Fairy Tail “, ma con un’altro disegnatore (anche se lo stile è davvero molto simile).

Alla gilda di Fairy Tail arriva una nuova ragazza: Touka, che si è iscritta perchè fan di Natsu e vorrebbe conoscerlo dal vivo. Con sua enorme delusione scopre che lui non c’è, è partito per una missione difficilissima… la Quest dei 100 Anni!

Natsu e i suoi amici sono infatti approdati al regno di Giritina, dove è nata la prima gilda di magia e dove si mormora esistano ancora dei draghi. Qua è stata commissionata una missione difficilissima, talmente tanto sono cento anni, appunto, che nessuno riesce a superarla. Una sfida che i protagonisti vogliono assolutamente vincere.

Intanto, i membri rimasti a casa, dovranno vedersela anche loro con nuovi nemici e nuove avventure.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Fairy Tail – opera capostipite – prequel

– Fairy Tail Zero – spinoff

– Tale of Fairy Tail – Ice Trail: Il Sentiero di Ghiaccio – spinoff

– Fairy Tail S – Short Stories – spinoff

– Fairy Tail – Side Stories – spinoff

– Fairy Girls – spinoff

– Fairy Megane – spinoff

Serie tv

– Fairy Tail

– Fairy Tail 2

– Fairy Tail 3

– Fairy Tail Zero

Oav

– Fairy Tail oav

Film d’animazione

– Fairy Tail the Movie: The Priestess of Phoenix

– Fairy Tail: Dragon Cry

