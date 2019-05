manga – EDENS ZERO – di Hiro Mashima

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Edens Zero

Titolo internazionale: Edens Zero – Eden’s Zero

Autore: Hiro Mashima

Genere: shounen – avventura, azione, fantascienza, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: Giugno 2018 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shuukan Shounen Magazine

Volumi: 4 (in corso)

Titolo in Italia: Edens Zero

Anno di pubblicazione in Italia: Maggio 2019 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione a 4,90 €

Traduzione: Yupa

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Granbell è un parco a tema, popolato da macchine che ti facevano sentire come in un regno fantasy, ma ora è caduto in rovina, e non ha visitatori da un centinaio di anni. C’è solo un umano, un ragazzino di nome Shiki, che è stato abbandonato lì da bambino, e che ha come unici amici proprio i robot.

Un giorno però arriva Rebecca, assieme al gatto parlante Happy; con l’intenzione di fare dei bellissimi video da mettere sul loro canale social, per attirare nuovi iscritti e guadagnare più soldi.

Il primo incontro tra Shiki e Rebecca non è dei migliori, ma proprio grazie alla ragazza Shiki scoprirà che Granbell non è solo un piccolo regno… è un pianeta! E attorno a lui c’è un’intera galassia, dove la gente si sposta grazie a delle astronavi, ma dove esistono anche posti inesplorati e gilde di avventurieri.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Hiro Mashima presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.