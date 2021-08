anime – EDENS ZERO – di Yushi Suzuki, Shinji Ishihira

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Edens Zero – (エデンズ ゼロ)

Titolo internazionale: Edens Zero

Genere: serie tv – avventura, azione, fantascienza, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (prima stagione – concluso) – è già però prevista una seconda stagione di 13 episodi (quindi 25 totali)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2021

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: dal manga “Edens Zero” di Hiro Mashima

Director: Yushi Suzuki, Shinji Ishihira

Series Composition: Mitsutaka Hirota

Script: Mitsutaka Hirota

Character design: Yurika Sako

Music: Yoshihisa Hirano

Studios: J.C.Staff

Titolo in Italia: Edens Zero

Anno di pubblicazione in Italia: Agosto 2021

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: in streaming su Netflix (doppiata in italiano)

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia (non disponibile per l’home video)

Sigle:

Opening Theme

1: “Eden through the rough” by Takanori Nishikawa

2: “FOREVER” by L’Arc~en~Ciel

Ending Theme

1: “Bouken no VLOG” by CHiCO with HoneyWorks

2: “Sekai no Himitsu” by Sayuri

Trailer (giapponese)



TRAMA

Granbell è un vecchio parco a tema, una volta popolato da macchine che ti facevano sentire come in un regno fantasy; ma ora è caduto in rovina, e non ha visitatori da un centinaio di anni. C’è solo un umano: un ragazzino di nome Shiki, che è stato abbandonato lì da bambino, e che ha come unici amici proprio i robot che lo hanno cresciuto.

Un giorno però arriva Rebecca, assieme al gatto parlante Happy, con l’intenzione di fare dei bellissimi video da mettere sul loro canale social, per attirare nuovi iscritti e guadagnare più soldi.

Il primo incontro tra Shiki e Rebecca non è dei migliori; ma proprio grazie alla ragazza Shiki scoprirà che Granbell non è solo un piccolo regno… è un pianeta! E attorno a lui c’è un’intera galassia, dove la gente si sposta grazie a delle astronavi, ma dove esistono anche posti inesplorati e gilde di avventurieri.

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Mosè Singh – Shiki Granbell

Erica Laiolo – Rebecca Bluegarden

Alessandro Fattori – Weisz Steiner

Cesare Rasini – Ziggy

Laura Cherubelli – Pino

Serena Clerici – Happy

Pietro Novara – Shiki Granbell bambino

OPERE RELATIVE

Manga

– Edens Zero

