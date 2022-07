videogames – EDENS ZERO POCKET GALAXY

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: EDENS ZERO Pocket Galaxy

Titolo internazionale: EDENS ZERO Pocket Galaxy

Genere: Action-RPG, fantascienza

Piattaforma: App Store e Google Play

Anno di uscita: 2022

Paese: Giappone

Tratto: dal manga “Edens Zero”

Classificazione PEGI: + 16 anni

Sviluppatore: Konami

Publisherse: Konami

Titolo in Italia: EDENS ZERO Pocket Galaxy

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Lingua: sottotitoli in italiano

Trailer



TRAMA

La storia di “EDENS ZERO Pocket Galaxy” riprende in modo fedele quella del manga e dell’anime da cui è tratto. Vivi le avventure Shiki, Rebecca e compagni direttamente dal tuo dispositivo mobile.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Edens Zero

Anime

– Edens Zero – serie tv

RECENSIONI