videogames – NI NO KUNI: CROSS WORLDS

Scheda a cura di Byron.

Titolo originale: Ni no Kuni: Cross Worlds – (二之國:交錯世界) (제2의 나라: CROSS WORLDS)

Titolo internazionale: Ni no Kuni: Cross Worlds

Genere: MMORPG – avventura, fantasy

Piattaforma: Android, iOS, Windows

Anno di uscita: 2022

Paese: Giappone

Classificazione PEGI: + 12 anni

Sviluppatore: Level-5

Publisherse: Netmarble

Titolo in Italia: Ni no Kuni: Cross Worlds

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Lingua: doppiato in inglese o giapponese, con sottotitoli in italiano

TRAMA

Spin-off mobile della serie principale.

Una multinazionale ha scoperto come collegare il nostro universo a “Ni no Kuni”, una sorta di gioco in realtà virtuale che la gente scalpita per poter utilizzare. Ma quando tocca noi a collegarci al Soul Divers, capita qualcosa di anomalo…

OPERE RELATIVE

Videogames

– Ni no kuni: La minaccia della Strega Cinerea

– Ni no kuni 2: Il destino di un regno

Anime

– Ni no Kuni movie – film d’animazione

Manga

– Ni No Kuni: L’Erede della Luce e il Principe Gatto

