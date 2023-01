anime – NI NO KUNI – di Yoshiyuki Momose

3 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Ni no Kuni – (二ノ国)

Traduzione letterale: L’Altro Mondo

Titolo internazionale: Ni no Kuni

Genere: film d’animazione – avventura, azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (Netflix ha l’indicazione “+ 13 anni”)

Durata: 1 ora e 46 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2019

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: dalla serie di videogiochi “Ni no Kuni”.

Director: Yoshiyuki Momose

Series Composition: Yoshiyuki Momose

Script: Akihiro Hino

Character design: Masaya Onishi

Music: Joe Hisaishi

Studios: OLM

Titolo in Italia: Ni no Kuni

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix, doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia

Sigle:

Ending

“MOIL” by Keina Suda

Trailer italiano



TRAMA

Haru e Yu sono migliori amici e frequentano la stessa scuola, anche se hanno diversi caratteri: il primo più vivace e irruento, l’altro più calmo e riflessivo, anche per via del fatto che è sulla sedia a rotelle dall’infanzia. Inoltre entrambi sono innamorati della stessa ragazza, Kotona, una loro cara amica.

Dopo un evento drammatico, si ritrovano magicamente in un mondo fantasy. Qua scoprono che non solo Yu riesce a camminare, ma che esiste anche una principessa uguale a Kotona, gravemente malata e probabilmente legata anche alla loro amica. I due decidono di salvarla, ed è l’inizio di un’avventura che però vedrà i due amici prima uniti, e poi divisi.

P.S. il film può essere visto anche da chi non conosce i videogiochi, dato che ci sono pochi riferimenti in comune (giusto l’ambientazione).

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Daniela Inserra

Dialoghi: Marco Liguori

Doppiatori italiani

Mirko Cannella – Yu

Francesco Falco – Haru

Margherita De Risi – Kotona Takashima/Astrid

Alessandro Campaiola – Gnauss

Eleonora Reti – Saki Mishima/Bertha

Niccolò Guidi – Dandy

Riccardo Scarafoni – Barton

Roberto Draghetti – Galeroth Felgrimm

Serena Sigismondo – Handy

Alessandro Ballico – Bauer

Ambrogio Colombo – Ojii-san

Bruno Alessandro – Fidelius

Roberto Fidecaro – King Flande

OPERE RELATIVE

Videogames

– Ni no Kuni: La minaccia della Strega Cinerea – opera capostipite

– Ni no Kuni 2: Il Destino di un Regno

– Ni no Kuni: Cross Worlds

Manga

– Ni No Kuni: L’Erede della Luce e il Principe Gatto

