anime – FATE/APOCRYPHA – di Yoshiyuki Asai

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Fate/Apocrypha

Titolo internazionale: Fate/Apocrypha

Genere: serie tv – urban fantasy, azione

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 25 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2017

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: basato sulla serie di light novel, ne è stata tratta anche una serie manga. E’ uno spin-off del vasto franchise “Fate…” di Type-Moon.

Director: Yoshiyuki Asai

Series Composition: Yuichiro Higashide

Character design: Yūkei Yamada

Music: Masaru Yokoyama

Studios: A-1 Pictures

Titolo in Italia: Fate/Apocrypha

Anno di pubblicazione in Italia: 2017

Trasmissione tv online: Netflix, doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia

Sigle:

Opening Theme

01: “Eiyū Unmei no Uta” by EGOIST

02: “ASH” by LiSA

Ending Theme

01 “Désir” by GARNiDELiA

02: “KOE” by ASCA

Trailer



TRAMA

È la grande guerra del Graal, la prima che vede più di sette servants nelle squadre più un Ruler, alias il governatore che si assicurerà il corretto proseguimento della “competizione”.

L’associazione dei maghi, rappresentata dalla squadra rossa, affronterà la famiglia degli Yggmillennia, i primi per qualche motivo vogliono eliminare il governatore, quale sarà il loro vero obiettivo? Che desiderio vorrà mai esprimere Shirou Kotomine, tanto da temere l’intervento di Ruler?

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Luca Sandri

Doppiatori italiani

Francesca Bielli – Ruler

Massimo Di Benedetto – Shirou Kotomine

Renato Novara – Sieg

Alessandra Karpoff – Celenike Icecolle Yggdmillennia

Alessandro Capra – Archer of Black

Cesare Rasini – Kairi Shishigou

Cinzia Massironi – Roche Frain Yggdmillennia

Claudio Moneta – Saber of Black

Cristiana Rossi – Saber of Red

Dario Sansalone – Caules Forvedge Yggdmillennia

Diego Baldoin – Lancer of Black

Francesca Tretto- Assassin of Black

Gea Riva – Berserker of Black

Ilaria Egitto – Archer of Red

Lorenzo Scattorin – Darnic Prestone Yggdmillennia

Luca Sandri – Caster

Massimiliano Lotti – Lancer of Red

Matteo Zanotti – Rider of Red

Pietro Ubaldi – Berserker of Red

Sergio Romanò – Gordes Musik Yggdmillennia

Stefania Rusconi – Reika Rikudou

Tiziana Martello – Fiore Forvedge Yggdmillennia

Valentina Pallavicino – Rider of Black

OPERE RELATIVE

La saga di “Fate/…” è molto grande e variegata, con tanti spinoff.

Visual Novel

– Fate/Stay Night

– Fate/Zero

Anime, Serie tv

– Fate/Stay Night

– Fate/Zero

– Fate/Zero 2

– Fate/stay night: Unlimited Blade Works

– Fate/stay night: Unlimited Blade Works 2

– Fate/Kaleid liner Prisma Illya

– Lord El-Melloi II Sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note

Light Novel

– Fate/Stay Night

– Lord El-Melloi II Sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note

Manga

– Fate/Stay Night

– Lord El-Melloi II Sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note

