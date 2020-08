testi sigle ost – FATE GRAND ORDER

Fumikonda shadowland rakuen nante naiSappy Old Remedies kakushin nante naiSore demo Go up the riverShigamitsuku dake no ladderNamida ni sae tomoru hi gaHitotsu no sign hitotsu no light

Akenai yoru mo uta ga togirenai you ni

Ate naku mayou yume ga motsurenai you ni

Surechigatta ashiatotachi furikaeranu you ni

Fumihazushita anata de sae tebanasanai you ni

I’m the Prover, I am the Prover

Owaranai sekai nida tte tachimukau you ni

I’m the Prover inochi no koe ga

Mata hibikidasu koro ni anata to

Shizumazu ni yuku fune wo

Furidashita iron rain zero ni suru tame no pray

Onaji kodoku o miteta anata nara wakarudeshō

Sore de mo go up the river

Itsu ka mata deaerunara

Kono ai ni tomoru hi ga

Hito-tsu no sign hito-tsu no light

Akenai yoru mo uta ga togirenai yō ni

Atenakumayou yume ga motsurenai yō ni

Surechigatta ashiato-tachi furikaeranu yō ni

Fumihazushita anata de sae tebanasanai yō ni

If you can’t find your way

(I won’t give up on you)

Everything is not lost

(‘Cause I’m standing with you)

Ni do to modore wa shinai sekai da to shite mo

I’m here for you

I’ll live for you

I’m the prover

I am the prover

Owaranai sekai ni da tte tachimukau yō ni

I’m the prover inochi no koe ga

Mata hibikidasu koto ni anata to (I’ll be there)

Shizumazu ni yuku fune o

Doko made mo yuku fune o