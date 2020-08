testi sigle ost – FATE APOCRYPHA

Sore wa oroka naru na daga toki wa MotomuFukutsu no eiyū sono monogatari o

Chīsaku kanade ta ai wa hazama o samayou

Todoka nai unmei ga azawarau

Hedateru sekai o koe te ano shi ni oi tai

Mi o kogasu sono ai ga wakatsu made

Hito wa saken da, seigi o sono hata o takaku kakage

Kako no unmei tate

Yami o haraisusume kono mi ushinau tomo

Osoreyo hirefuse watashi ga hasha to naru

Nama ara ba susume ganzen no shōri o

Akatsuki tabidate yoake wa mōsugu

Hagukumi ataeru ai no hana wa sakki shitta

Nokosareta toki wa mō wazuka to

Kanashī sekai ni negai o hito-tsu inoru

‘ aishiteru’ ‘ sayonara’ no serenāde

Hito wa eranda kyōsō o tsugihagi de mo takaku kakage

Tashō no ue ni tate

Yami o haraisusume ōku o ushinaō tomo

Jiyū o kono te ni jidai no hasha to naru

Tettsui o kudasesamatageru mono yo

Kono sora moyashite ni do to okashi wa shinai

Narihibiku fue no hana yo

Konna ni mo utsukushiku sakihokoru

To give up who you are

I live without your face your smile

Regret it more than dying

And dying so young

Hito wa katarudarō shinnen o sono hata o takaku kakage

Mizukara furuitate

Yami o haraisusume unmei tsukiru tomo

Dare yori kedakaku kono na wa kegasanai

Nama ara ba susume ganzen no shōri o

Akatsuki tabidate yoake wa mō sugu

Aeru mae ni shi o ōku ushinau tomo

Jiyū o kono te ni jidai no hasha to naru

Zanka re ochite monogatari to nari

Akatsuki tabidatsu anata to tomo ni naru