manga – FATE STAY NIGHT – di Dat Nishiwaki

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Fate/Stay Night – (フェイト/ステイナイト)

Titolo internazionale: Fate Stay Night

Autore: Dat Nishiwaki (su storia originale di Type-Moon)

Genere: azione, urban fantasy, sovrannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2005 – 2012

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Rivista: Shounen Ace

Tratto: dalla visual novel “Fate Stay Night”

Volumi: 20 (concluso)

Titolo in Italia: Fate Stay Night

Anno di pubblicazione in Italia: 2008 – 2014

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione economica, a 4,30 €

Traduzione: Ernesto Cellie

Volumi: 20 (concluso)

TRAMA

La guerra del Santo Graal: una competizione sanguinaria che vede 7 maghi competere tra loro, con lo scopo di conquistare il leggendario artefatto, in grado di esaudire qualunque desiderio. I maghi in gioco, evocano dei famigli chiamati servant, che richiamati dal Graal, stringono un patto col proprio mago (master) perché anche loro hanno un desiderio perché avevano un rimpianto in vita.

Shiro Emiya è stato coinvolto in qualche modo, ma in suo soccorso arriverà la bellissima Servant Saber.

OPERE RELATIVE

La saga di “Fate/…” è molto grande e variegata, con tanti spinoff.

Visual Novel

– Fate/Stay Night – opera capostipite

– Fate/Zero

– Lord El-Melloi II Sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note

Anime, Serie tv

– Fate/Stay Night

– Fate/Zero

– Fate/Zero 2

– Fate/stay night: Unlimited Blade Works

– Fate/stay night: Unlimited Blade Works 2

– Fate/Apocrypha

– Fate/Kaleid liner Prisma Illya

– Lord El-Melloi II Sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note

– Fate/Extra Last Encore

Anime, Film d’animazione

– Fate/stay night: Heaven’s Feel – trilogia di film

Light Novel

– Fate/Stay Night

– Fate/Apocrypha

– Fate:Lost Einherjar

