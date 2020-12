anime – FATE/STAY NIGHT: HEAVEN’S FEEL – di Tomonori Sudou

Vota! [Totale: 0 Media: 0 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titoli originali:

1° – Fate/stay night: Heaven’s Feel I – Presage Flower

2° – Fate/stay night Movie: Heaven’s Feel II – Lost Butterfly

3° – Fate/stay night Movie: Heaven’s Feel III – Spring Song

Genere: trilogia di film d’animazione – urban fantasy, azione, horror, drammatico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: ogni film dura 2 ore

Anno di uscita in Giappone:

1° – 2017

2° – 2019

3° – 2020

Tratto: adattamento animato della terza e più importante route della visual novel “Fate/Stay Night”

Director: Tomonori Sudou

Script: Akira Hiyama

Character design: Atsushi Ikariya, Hisayuki Tabata, Tomonori Sudō

Music: Yuki Kajiura

Studios: Ufotable

Titoli in Italia:

1 – Fate/stay night: Heaven’s Feel I – Presage Flower

2 – Fate/stay night Movie: Heaven’s Feel II – Lost Butterfly

3 – Fate/stay night Movie: Heaven’s Feel III – Spring Song

Anno di pubblicazione in Italia: I film sono stati trasmessi nei cinema italiani, e poi successivamente sono usciti in home video

1° – 2018

2° – 2019

3° – annunciato (l’uscita era prevista per il 21 e 22 luglio 2020, ma a causa dell’emergenza sanitaria, l’arrivo nei nostri cinema è posticipato a data da destinarsi)

Trasmissione tv online: i primi due film sono disponibili, doppiati in italiano, sulla tv online Netflix

Censura: no

Edizione italiana: Dynit – Nexo Digital

Sigle:

Ending:

“Hana no Uta” by Aimer

Trailer italiano (primo film)



TRAMA

Assasin è morto, al suo posto è comparso il vero Assassin. Questa storia narra sempre di Shiro Emiya e di Sakura Mato, una Sakura mai vista prima: la vera Sakura.

Questa guerra del Graal prenderà una piega peggiore di quelle viste fin’ora…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Dubbing Director: Luca Semeraro

Translation: Andrea Prodomo

Doppiatori italiani

Federico Viola – Shirou Emiya

Katia Sorrentino – Rin Toosaka

Tiziana Martello – Sakura Matou

Benedetta Degli Innocenti – Saber

Benedetta Ponticelli – Rider

Claudio Moneta – Kirei Kotomine

Mario Scarabelli – Zouken Matou

Martina Felli – Illyasviel Von Einzbern

Maurizio Merluzzo – Archer

Oliviero Corbetta – Vero Assassin

Paolo De Santis – Shinji Matou

Alessandra Korompay – Caster

Annalisa Longo – Leysritt

Deborah Morese – Sella

Gabriele Marchingiglio – Issei Ryuudou

Gianluca Iacono – Assassin

Jolanda Granato – Taiga Fujimura

Lorenzo Scattorin – Kiritsugu Emiya

Ludovica De Caro – Ayako Mitsuzuri

Massimiliano Lotti – Soichirou Kuzuki

Patrizio Prata – Gilgamesh

Ruggero Andreozzi – Lancer

OPERE RELATIVE

La saga di “Fate/…” è molto grande e variegata, con tanti spinoff.

Visual Novel

– Fate/Stay Night – opera capostipite

– Fate/Zero

Anime, Serie tv

– Fate/Stay Night – opera d’animazione capostipite

– Fate/Zero

– Fate/Zero 2

– Fate/stay night: Unlimited Blade Works

– Fate/stay night: Unlimited Blade Works 2

– Fate/Apocrypha

– Fate/Kaleid liner Prisma Illya

– Lord El-Melloi II Sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note

– Fate/Extra Last Encore

Light Novel

– Fate/Stay Night

– Lord El-Melloi II Sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note

Manga

– Fate/Stay Night

– Lord El-Melloi II Sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Fate/…” presente sul sito:

RECENSIONI