light novel – FATE:LOST EINHERJAR – di Hikaru Sakurai

SCHEDA

Titolo originale: Fate:Lost Einherjar – (フェイト:ロストエインヘリャル – 極光のアスラウグ)

Titolo internazionale: Fate:Lost Einherjar – Aslaug of the Aurora

Autore: Hikaru Sakurai

Illustrazioni: Shirow Miwa

Genere: storico, fantasy, azione

Tipologia: light novel

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2022 – in corso

Paese: Giappone

Casa editrice: TYPE-MOON BOOKS

Tratto: 1 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

L’era degli dei della mitologia norrena è finita da tempo. Non ci sono valchirie che volano nei cieli, né nani che forgiano armi leggendarie. Gli eroi che uccidono i draghi ora non sono altro che leggende e i Nove Regni si sono ridotti a Midgard. Gli unici che ancora vivono in questo mondo sono gli umani. Ma un frammento di quell’era persiste, dormendo sotto una grande arpa d’argento fino al IX secolo, dove avrebbe incontrato il futuro re dei grandi vichinghi…

Ora è il XXI secolo in Scandinavia, e una nuova Guerra del Graal sta per iniziare. Questa volta un Master chiamerà due Servant per combattere per il Santo Graal. Remina Eltfrom, una maga dell’ormai decaduto Clan Yggdmillenia, convoca Aslaug di classe Archer, la figlia di Sigurd e Brynhild e Ragnar Lodbrok, classe Berserker , il re vichingo. Tuttavia, i due non si riconoscono. Qual è la storia dei due, che non si ricordano l’un l’altro in questa convocazione e lo stato attuale della Scandinavia?

