light novel – KAMIYAMA-SAN: COSA C’È NEL SACCHETTO? – di Abyss Enoshima

SCHEDA

Titolo originale: Kamiyama-san no Kamibukuro no Nakaniha – (紙山さんの紙袋の中には)

Autore: Abyss Enoshima

Illustrazioni: Neropaso

Genere: light novel – scolastico, sentimentale, ecchi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2020 – in corso

Paese: Giappone

Casa editrice: Hobby Japan

Volumi: 2 (in corso)

Titolo in Italia: Kamiyama-san: cosa c’è nel sacchetto?

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 – in corso

Casa editrice: Dokusho Edizioni

Traduzione: Raffaele Sansone

Prezzo di copertina: 13,00 €

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Dopo aver fondato un particolare club, lo studente Namito Kominato farà la conoscenza della altrettanto particolare Kamiyama… che ha sempre un sacchetto di carta in testa!

