light novel – IN/SPECTRE: Invented Inference – di Kyo Shirodaira

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Kyokou Suiri – In/Spectre – (虚構推理)

Autore: Kyo Shirodaira

Illustrazioni: Chasiba Katase

Genere: light novel – azione, sentimentale, sovrannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2011 – in corso

Paese: Giappone

Casa editrice: Kodansha

Volumi: 3 (in corso)

Titolo in Italia: In/Spectre – Invented Inference

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 – in corso

Casa editrice: Dokusho Edizioni

Traduzione: Claudia Semeraro

Prezzo di copertina: 13,00 €

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

La giovane Kotoko è il saggio intermediario tra il mondo ultraterreno e quello umano. Il destino della ragazza è stato segnato il giorno in cui gli Yokai l’hanno rapita per questo, e tutto al modico prezzo di una gamba e un occhio.

Un giorno incontrerà Kurou, un altro ragazzo speciale, che in seguito a un incidente con uno Yokai…

COPERTINE e IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI