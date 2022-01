light novel – BNA ZERO – di Nekise Ise

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: BNA Zero: Massara ni Narenai Kemono-tachi – (ビー・エヌ・エー・ゼロ まっさらになれない獣たち)

Titolo internazionale: BNA Zero: Beasts That Can’t Become Even Better – Brand New Animal Zero

Autore: Nekise Ise

Genere: light novel – avventura, azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2020

Paese: Giappone

Casa editrice: Shueisha

Tratto: dalla serie tv “BNA“.

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: BNA Zero

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Casa editrice: Dynit

Prezzo di copertina: 18,00 €

TRAMA

Informazioni utili: prequel della serie tv originale.

Prima ancora della nascita di Anima City, ma dopo i fatti quel terribile conflitto tra umani e uomini bestia dove Shiro ha combattuto, c’è stato un tempo in cui egli non era solo.

Barbara. A questo nome è legato un altro motivo per il quale Shiro prova tanto astio verso gli uomini bestia.

