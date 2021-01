light novel – SOLO LEVELING – di Chugong

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Na honjaman level up – (나 혼자만 레벨업)

Titolo internazionale: Solo Leveling – Only I Level Up

Autore: Chugong

Illustrazioni: Sung-lak Jang

Genere: light novel – avventura, azione, fantastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2014

Paese: Corea Del Sud

Casa editrice: Kakao

Volumi: 14 (concluso) + side story

In Italia: inedito

Reperibilità: pubblicato ufficialmente in lingua inglese dalla casa editrice Yen On (Yen Press).

TRAMA

Hunter, cacciatori in grado di ricacciare i mostri nel portale.

Sung Jin-woo è un hunter di basso livello, abbandonato dai suoi stessi compagni. Ma in uno spaventoso dungeon, invece di trovare la morte, acquisisce uno strano e potente potere…

OPERE RELATIVE

– Solo Leveling – adattamento manhwa

