manhwa – SOLO LEVELING – di Sung-lak Jang, So-ryeong Gi

A cura di Han e M.

SCHEDA

Titolo originale: Na Honjaman Lebel-eob – Solo Leveling – (나 혼자만 레벨업)

Titolo internazionale: Solo Leveling – I Level Up Alone

Autori: storia di Sung-lak Jang, disegni di So-ryeong Gi

Genere: avventura, azione, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2018 – in corso

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Kakao, pagina ufficiale coreana. I primi capitoli sono visibili gratuitamente

Tratto: da una serie di romanzi per il web di Chugong

Capitoli: 110 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

Dieci anni fa si è aperto un “Gate” (cancello) che ha unito il nostro mondo con uno fantasy pieno di mostri; e in alcune persone si sono risvegliati poteri speciali che le hanno fatte diventare degli “hunter” (cacciatori).

Sung Jin-Woo è un cacciatore di livello E, molto debole, che sta esplorando un sotterraneo segreto di livello più alto del suo; ma così finisce per essere sconfitto. Invece di morire, riceve uno strano potere; che se ben sfruttato con intelligenza, potrebbe permettergli di salire facilmente di livello…

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI