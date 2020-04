manhwa – GIRLS OF THE WILD’S – di Hun, Zhena

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Girls of the Wild’s – (소녀 더 와일즈)

Titolo internazionale: Girls of the Wild’s

Autore: storia di Hun, disegni di Zhena

Genere: azione, arti marziali, scolastico, harem

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2011 – 2016

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Naver, pagina ufficiale coreana. I primi capitoli sono visibili gratuitamente.

Capitoli: 260 (concluso) diviso in due stagioni

Season 1: capitoli 1 – 204

Season 2: capitoli 205 – 260

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto ufficialmente in inglese dalla Webtoon, sul suo sito è possibile leggere i primi capitoli in varie lingue, tra cui l’italiano.

Il fumetto è stato pubblicato anche in Giappone, dalla Futabasha, con il titolo “Shoujo the Wild’s”.

TRAMA

La Wild’s High è una scuola superiore specializzata nell’insegnamento delle arti marziali, dove si tiene ogni anno il “Wild’s-League”, un torneo di combattimenti molto violenti. Dopo quarant’anni in cui è stata una scuola esclusivamente femminile, per la prima volta la Wild si apre anche ai maschi.

Ma quando Song Jae Gu arriva lì per il suo primo giorno di scuola, scopre di essere l’unico ragazzo che ha avuto il coraggio di presentarsi, ed è circondato da studentesse bravissime a picchiare. Lui invece non sa niente di arti marziali ma, dato che è povero ed è lì perchè ha vinto una borsa di studio, non può andarsene.

Ben presto Song si rende conto che deve imparare a cavarsela da solo, dato che la sua vita scolastica sarà una vera battaglia quotidiana.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI