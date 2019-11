manga – L’ATTACCO DEI GIGANTI: LOST GIRLS (Shingeki no Kyojin: Lost Girls) – di Ryousuke Fuji, Hajime Isayama, Koji Seko

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Shingeki no Kyojin – Lost Girls – (進撃の巨人 LOST GIRLS)

Titolo internazionale: Attack on Titan: Lost Girls

Autori: Disegni di Ryousuke Fuji e Hajime Isayama, Storia di Kōji Seko e Hajime Isayama

Genere: avventura, azione, fantasy, horror

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2015

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Bessatsu Shounen Magazine

Tratto: basato sull’omonima serie di romanzi, a sua volta spinoff del manga L’Attacco dei Giganti.

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: L’attacco dei giganti: Lost Girl

Anno di pubblicazione in Italia: 2017

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione economica, a 4,50 €

Traduzione: Edoardo Serino

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

Spinoff de “L’Attacco dei Giganti”, con delle storie riguardanti i personaggi di Annie e Mikasa.

Ci sono numerosi riferimenti a fatti raccontati nella serie principale, quindi prima di leggerlo, è consigliato aver letto almeno i primi volumi del manga originale, oppure aver visionato la prima serie animata.

OPERE RELATIVE

Manga

– L’Attacco dei Giganti – opera capostipite

– Attacco! A scuola coi giganti – spinoff comico

Anime, Serie tv

– L’Attacco dei Giganti

– L’Attacco dei Giganti 2

– L’attacco dei Giganti 3

– Shingeki! Kyojin Chuugakkou – spinoff comico

Anime, Film d’animazione e Oav/Special

– L’attacco dei giganti Il Film: parte I. L’arco e la freccia cremisi

– L’attacco dei giganti Il Film: parte II. Le ali della libertà

– Shingeki no Kyojin: Lost Girls – oav

Light Novel

– Shingeki no Kyojin: Lost Girls

Live action

– Attack on Titan – film

– Attack on Titan: End of the World – film

