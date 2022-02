anime – L’ATTACCO DEI GIGANTI 4: PARTE 2 (Shingeki no Kyojin: The Final Season Part 2) – di Yuichiro Hayashi

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Shingeki no Kyojin: The Final Season Part 2 – (進撃の巨人 The Final Season Part 2)

Titolo internazionale: Attack on Titan Final Season Part 2

Genere: serie tv – azione, combattimenti, fantasy, horror

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (+16 anni)

Numero episodi: 4 – in corso (anche se ufficialmente continuano la numerazione delle precedenti stagioni, perciò gli episodi sono dal 60 in poi)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2022 – in corso

Rete tv giapponese: NHK

Trasmissione: lunedì alle 00:05 (JST)

Tratto: dal manga “L’Attacco dei Giganti” di Hajime Isayama

Director: Yuichiro Hayashi

Series Composition: Hiroshi Seko

Script: Hiroshi Seko

Character design: Tomohiro Kishi

Music: Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto

Studios: MAPPA

Titolo in Italia: Attack on Titan

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2021 (simulcast)

Trasmissione tv online: in streaming su Crunchyroll – gli episodi sono inizialmente esclusivi per gli account a pagamento, poi dopo una settimana sono disponibili anche per gli account gratuiti)

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia – (per il momento non si hanno informazioni su una eventuale edizione home video o doppiata in italiano)

Sigle:

Opening

“The Rumbling” by SiM

Ending

“Akuma no Ko” by Ai Higuchi

TRAMA

Ultima stagione de “L’Attacco dei Giganti”. Trama con meno spoiler possibili.

La guerra a Paradis continua, inasprita da entrambe le parti, e gli antichi rancori tra Marleyani ed Eldiani non sembrano risolversi. In tutto questo, Eren ha un piano finale…

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Yuuki Kaji – Eren Jaeger

Marina Inoue – Armin Arlelt

Takehito Koyasu – Zeke

Yoshimasa Hosoya – Reiner Braun

Yui Ishikawa – Mikasa Ackermann

Ayane Sakura – Gabi Braun

Ayumu Murase – Udo

Hiro Shimono – Conny Springer

Hiroshi Kamiya – Levi

Jiro Saito – Theo Magath

Kazuhiko Inoue – Willy Tybur

Kensho Ono – Floch Forster

Kiri Yoshizawa – Kiyomi Azumabito

Kishō Taniyama – Jean Kirschtein

Manami Numakura – Pieck Finger

Masaya Matsukaze – Colt Grice

OPERE RELATIVE

Manga

– L’Attacco dei Giganti – opera capostipite

– L’Attacco dei Giganti: Lost girl

– Attacco! A scuola coi giganti – spinoff comico

– Attack on Avengers – spinoff

Anime, Serie tv

– L’Attacco dei Giganti – prequel – opera d’animazione capostipite

– L’Attacco dei Giganti 2 – prequel

– L’attacco dei Giganti 3 – prequel

– L’attacco dei Giganti 4 – prequel

– Shingeki! Kyojin Chuugakkou – spinoff comico

Anime, Film d’animazione e Oav/Special

– L’attacco dei giganti Il Film: parte I. L’arco e la freccia cremisi

– L’attacco dei giganti Il Film: parte II. Le ali della libertà

– Shingeki no Kyojin: Lost Girls – oav

Light Novel

– L’attacco dei giganti: Before the Fall

– L’attacco dei giganti: The Harsh Mistress of the City

– L’attacco dei giganti: Lost Girls

Live action

– Attack on Titan – film

– Attack on Titan: End of the World – film

