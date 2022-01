anime – AGGRETSUKO 3 – di Rareko

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Aggressive Retsuko 3 – (アグレッシブ烈子 3)

Titolo internazionale: Aggretsuko 3

Genere: serie tv web – commedia, slice of life, lavoro

Rating: adatto ad un pubblico maturo – la serie potrebbe essere vista in realtà da tutti, data la totale mancanza di immagini e/o argomenti non adatti ai bambini, ma è difficile che un pubblico troppo giovane ne capisca la trama

Numero episodi: 10 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Agosto 2020

Rete giapponese: Netflix

Tratto: storia originale

Director: Rareko

Original Creator: Sanrio

Studios: Fanworks

Titolo in Italia: Aggretsuko 3

Anno di pubblicazione in Italia: Agosto 2020

Trasmissione: in streaming, doppiato in italiano, sulla tv online Netflix (servizio a pagamento)

Distributore: Netflix Italia

Edizione italiana: non disponibile per l’home video

TRAMA

La terza stagione si apre con una Retsuko di umore nero, a cui tutto sembra andare male, e che trova rifugio nei giochi VR. Finisce anche per fare un incidente, e si ritrova così a dover pagare un grosso debito. Il proprietario dell’auto tamponata le offre però un lavoro per ripagare i danni: aiutarlo ad assistere un gruppo di idol.

Così Retsuko si ritrova un doppio lavoro: da una parte il solito ufficio esasperante, dall’altra delle ragazzine capricciose. Come se la caverà?

DOPPIATORI

Edizione italiana

Traduzione: Irene Cantoni

Sottotitoli: Federica Pierantozzi

Dialoghi italiani: Silvia Bacinelli

Direzione del doppiaggio: Silvana Fantini

Doppiatori italiani

Retsuko: Jolanda Granato

Fenneko: Jenny De Cesarei

Washimi: Chiara Francese

Tsubone: Marina Thovez

