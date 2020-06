anime – A CHANNEL – di Manabu Ono

A cura di Hen

SCHEDA

Titolo originale: A-Channel – ( Aチャンネル)

Titolo internazionale: A-Channel: The Animation

Genere: commedia, scolastico, slice of life

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2011

Tratto: dal manga 4koma “A-Channel” di Kuroda bb

Director: Manabu Ono

Series Composition: Tatsuhiko Urahata

Character design: Masakatsu Sasaki

Music: Satoru Kousaki

Studios: Gokumi

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato in italiano grazie al gruppo Chokoreto Fansub.

Sigle:

Opening

“Morning Arch” di Marina Kawano

Ending

“Humming Girl” di Aoi Yuki, Kaori Fukuhara, Minako Kotobuki and Yumi Uchiyama

“Harukaze no Kagaku” di Run, Tōru, Nagi, Yūko (ep 12)

Trailer



TRAMA

Serie tv che presenta la tranquilla vita quotidiana di quattro studentesse: la volubile Run, la temeraria Toru, la timida Yuko, e la sensibile e composta Nagi.

Puntate autoconclusive (ma d’altra parte è tratto da un manga formato da brevi strisce comiche).

DOPPIATORI

Aoi Yūki – Toru

Kaori Fukuhara – Run

Minako Kotobuki – Yuko

Yumi Uchiyama – Nagi

OPERE RELATIVE

Manga

– A-Channel

Anime

– A-Channel:+A-Channel – oav

– A-Channel: Nabe wo Tabeyou – oav

– A-Channel+smile – oav

