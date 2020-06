anime – ACCHI KOCCHI (Place to Place) – di Fumitoshi Oizaki

A cura di Hen

SCHEDA

Titolo originale: Acchi Kocchi – (あっちこっち)

Titolo internazionale: Place to Place

Genere: serie tv – commedia, slice of life, scolastico, sentimentale

Target: seinen

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2012

Tratto: 4-koma manga di Ishiki

Director: Fumitoshi Oizaki

Series Composition: Nobuhiko Tenkawa

Character design: Atsuko Watanabe

Music: Masaru Yokoyama

Studios: AIC

In Italia: inedito

Sigle:

Opening Theme:

“Acchi de Kocchi de” by Acchi⇔Kocchi

Ending Theme:

“Te o Gyuushite ne” by Rumi Ookubo

Trailer



TRAMA

Tsumiki Miniwa è una ragazzina molto bassa, innamorata del suo migliore amico, Io Otonashi.

La serie, formata da puntate autonclusive, si concentra sulle loro giornate scolastiche, con vari amici, e Tsukimi che non riesce a dichiarasi.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Nobuhiko Okamoto – Io Otonashi

Rumi Okubo – Tsumiki Miniwa

Hiromi Konno – Kana Miyama

Hitomi Nabatame – Mayoi Katase

Junko Iwao – Kikue Sakuragawa

Kaori Fukuhara – Hime Haruno

Marie Miyake – Ami Kirino

Natsumi Takamori – Saki Sakimori

Shintarō Asanuma – Sakaki Inui

Tsubasa Yonaga – Kyouya Saibara

Yuko Minaguchi – Miiko Inui

OPERE RELATIVE

Manga

– Acchi Kocchi

Anime

– Acchi Kocchi: Place=Princess – serie tv, sequel

