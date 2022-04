anime – DEAIMON – di Fumitoshi Oizaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Deaimon – (であいもん)

Titolo internazionale: Deaimon: Recipe for Happiness

Genere: serie tv – commedia, slice of life, cucina

Target: seinen

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2022 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: mercoledì alle 23:30 (JST)

Tratto: manga “Deaimon” di Rin Asano.

Director: Fumitoshi Oizaki

Series Composition: Reiko Yoshida

Character design: Sakae Shibuya

Music: Ren Takada

Studios: Encourage Films

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Deaimon: Recipe for Happiness

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Sumire” by Maaya Sakamoto

Ending

“Koko ni Aru Yakusoku” by Deaimon

Trailer



TRAMA

In seguito al fallimento della sua carriere da musicista, il trentenne Irino Nagomu torna a casa dopo dieci anni, deciso a rilevare il negozio di dolci tradizionali della famiglia. Ma al suo arrivo scopre di avere una “rivale” nella piccola Itsuka, una ragazzina adottata dai genitori che, con molto impegno, ha imparato il mestiere dei suoi nuovi parenti, tanto che è vista da tutti come la vera erede del negozio.

I due iniziano a vivere e a lavorare assieme; con momenti felici, litigi, incomprensioni e collaborazione.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Nobunaga Shimazaki – Nagomu Irino

Kozue Yūki – Itsuka Yukihira

Hiroshi Iwasaki – Masa Tatsumi

Izou Oikawa – Ikkō Irino

Maaya Sakamoto – Mari Yukihira

Miho Yoshida – Masayo Irino

Minami Takahashi – Kanoko Matsukaze

Minori Suzuki – Mitsuru Horikawa

Rikiya Koyama – Heigo Irino

Saori Hayami – Hiiro Kisaichi

Satsuki Yukino – Otsuru-san

Sayaka Ohara – Fuki Irino

Takuma Nagatsuka – Saki Seto

Yoshitsugu Matsuoka – Tomoe Yukihira

OPERE RELATIVE

Manga

– Deaimon

LINK relativi all’opera

Altre opere di Fumitoshi Oizaki presenti sul sito:

RECENSIONI