anime – HEROINE TARUMONO! (Heroines Run the Show) – di Noriko Hashimoto

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Heroine Tarumono! Kiraware Heroine to Naisho no Oshigoto – (ヒロインたるもの! ~嫌われヒロインと内緒のお仕事~)

Titolo internazionale: Heroines Run the Show – To Become a Real Heroine! The Unpopular Girl and the Secret Task

Genere: serie tv – musica, idol, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2022 – in corso

Rete tv giapponese: TOKYO MX

Trasmissione: giovedì alle 22:30 (JST)

Tratto: storia originale, ma ispirata ad una canzone di Honeyworks.

Director: Noriko Hashimoto

Series Composition: Yoshimi Narita

Script: Yoshimi Narita

Character design: Kaori Ishii

Music: HoneyWorks, Moe Hyūga

Studios: Lay-duce

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Heroines Run the Show

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Julietta” by LIP×LIP

Ending

“Tokyo Sunny Party” by Inori Minase, Ayane Sakura, & Saori Hayami

Trailer



TRAMA

La liceale Suzumi Hiyori si trasferisce a Tokyo per inseguire il suo sogno di diventare una professionista di atletica leggera, ma la sua famiglia non ha molti soldi e la retta della scuola è piuttosto cara. Perciò la ragazza cerca un lavoro part-time, e trova quello di manager per un gruppo idol formato da due suoi compagni di classe.

Yujiro e Aizo, ovvero i LipXLip, hanno però un carattere difficile, e sono sgarbati con la stessa Hiyori, che tra l’altro non sa niente sugli idol e non ha interesse per il mondo dello spettacolo. Ma è ben intenzionata a dare il suo meglio!

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Inori Minase – Hiyori Suzumi

Kouki Uchiyama – Yujiro Someya (LIP×LIP)

Nobunaga Shimazaki – Aizo Shibasaki (LIP×LIP)

Ayane Sakura – Juri Hattori

Jun Fukuyama – IV (Full Throttle4)

Junya Enoki – Nagisa Shiranami

Momo Asakura – Hina Setoguchi

Nao Tōyama a- Arisa Takamizawa

Natsuki Hanae – Kotarō Enomoto

RECENSIONI