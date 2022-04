anime – BLACK ROCK SHOOTER: DAWN FALL – di Tensho

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Black★★Rock Shooter: Dawn Fall – (ブラック★★ロックシューター DAWN FALL)

Titolo internazionale: Black Rock Shooter: Dawn Fall

Genere: serie tv – azione, drammatico, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2022 – in corso

Rete tv giapponese: TOKYO MX

Trasmissione: domenica alle 23:00 (JST)

Tratto: il personaggio di Black Rock Shooter nasce in un video musicale del gruppo Supercell, che figura l’utilizzo del vocaloid Hatsune Miku.

Director: Tensho

Series Composition: Makoto Fukami

Script: Makoto Fukami, Ryo Yoshigami

Character design: Masayuki Nonaka, Yo Nakagawa

Original Character Design: huke

Studios: Bibury Animation Studios, Bibury Animation CG

In Italia: inedito

P.S. negli Usa e alcuni paesi europei è in streaming su Disney+, ma in Italia per il momento non ci sono annunci al riguardo.

Sigle:

Opening

“ASEED” by ZAQ

Ending

“Before the Nightmare” by Kanako Takatsuki

Trailer



TRAMA

Al contrario dei precedenti prodotti su Black Rock Shooter, più piscologici e con poca azione, questa nuova serie è ambientata in un futuro post-apocalittico e ci sono molti più combattimenti.

Anno 2062, due decenni dopo il fallimento di un massiccio progetto di automazione della forza lavoro. Black Rock Shooter, nome in codice Empress, si risveglia dopo un lungo sonno. Ha pochi ricordi del suo passato, sa solo di essere un soldato artificiale e di dover combattere contro i Titani.

Dopo aver salvato la vita a due bambini, viene accolta dagli ultimi esseri umani superstiti che la vorrebbero alleata per distruggere un ascensore spaziale che collega la Luna e la Terra, ideato da Artemis il super computer che comanda i crudeli Titani.

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Yui Ishikawa – Black Rock Shooter (Empress)

Akane Tomonaga – Lunatic

Asuka Itou – Miya

Ayaka Asai – Monica

Megumi Han – Strength

Misaki Kuno – Black Trike

Saori Hayami – Dead Master

Saya Horigome – Norito

Takuya Kirimoto – Colonel David

Tomokazu Sugita – Smiley

OPERE RELATIVE

Anime

– Black Rock Shooter Oav – oav

– Black Rock Shooter: Dawn Fall – serie tv

Manga

– Black Rock Shooter – Innocent Soul

– Black Rock Shooter – The Game

