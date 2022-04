anime – SHOKEI SHOUJO NO VIRGIN ROAD (The Executioner and Her Way of Life) – di Yoshiki Kawasaki

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Shokei Shoujo no Virgin Road – ( 処刑少女の生きる道〈バージンロード〉)

Titolo internazionale: The Executioner and Her Way of Life

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy, shoujo-ai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2022 – in corso

Rete tv giapponese: TOKYO MX

Trasmissione: sabato alle 00:30 (JST)

Tratto: serie di Light Novel di Mato Satō.

Director: Yoshiki Kawasaki

Series Composition: Shogo Yasukawa

Character design: Keiko Tamaki

Music: MICHIRU

Studios: J.C.Staff

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Paper Bouquet” by Mili

Ending

“Touka Serenade” by ChouCho





TRAMA

Menou è una sacerdotessa incaricata di eliminare i “perduti” che da una terra chiamata “Giappone” arrivano nel suo mondo, portando numerosi problemi. La stessa ragazza ha visto la sua casa distrutta per colpa loro, ed è così poi entrata nella chiesa che li stermina.

Ma un giorno incontra Akari, una perduta che non può essere uccisa. Menou decide di trovare un modo per sconfiggere questa immortalità e Akari, che vorrebbe perdere tale capacità, si unisce a lei nella ricerca. Anche se ciò vorrebbe dire la sua fine.

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Iori Saeki – Menou

Moe Kahara – Akari

Hisako Kanemoto – Momo

M.A.O – Ashuna

Tamie Kubota – Orwell

Yuko Kaida – Flare

Yūma Uchida – Mitsuki

