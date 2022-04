anime – KOTARO ABITA DA SOLO (Kotarou wa Hitorigurashi) – di Tomoe Makino

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kotarou wa Hitorigurashi – (コタローは1人暮らし)

Titolo internazionale: Kotaro Lives Alone

Genere: serie tv – slice of life

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 10 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Marzo 2022

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: manga “Kotarou wa Hitorigurashi” di Mami Tsumura.

Director: Tomoe Makino

Series Composition: Yu Sato

Character design: Tomomi Kimura

Studios: LIDENFILMS

Titolo in Italia: Kotaro abita da solo

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2022

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix. Sia sottotitolato, sia doppiato in italiano.

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening

1: “Hoshi no Runway” by KOCHO (eps 1,3-9)

2: “Tonosaman no Uta” by en (eps 2)

Ending

“Chiisana Te no Hira” by Kotoringo

TRAMA

Shin è un trentunenne svogliato, che dovrebbe disegnare dei manga ma finisce sempre per rimandare il lavoro, inoltre il suo appartamento è sporco e dimentica anche gli appuntamenti con le ragazze. Un giorno suona alla porta il suo nuovo vicino di casa, Kotaro… un bambino di 4 anni che si è appena trasferito da solo.

Inizialmente incredulo, Shin inizia a seguirlo e a preoccuparsi per lui: Kotaro ha atteggiamenti fin troppo adulti e vuole cavarsela da solo, ma è pur sempre un bambino senza genitori e bisognoso di affetto.

Poco per volta anche gli altri inquilini del palazzo cominciano a interessarsi a lui; formando una strana famiglia allargata.

DOPPIATORI

Doppiaggio: Nexus Tv

Direzione del doppiaggio: Sergio Romanò

Traduzione: Digital Brain Studio LLC

Doppiatori italiani

Martina Tamburello – Kotaro Satоo

Ermanno Giampetruzzi – Shin Karino

Elena Mancuso – Mizuki Akitomo

Roberto Palermo – Isamu Tamaru

Andrea Colombo Giardinelli – Tamamori

