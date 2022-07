anime – CELLS AT WORK BLACK (Hataraku Saibou Black) – di Hideyo Yamamoto

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Hataraku Saibou Black – (はたらく細胞BLACK)

Traduzione letterale: Cellule al lavoro! Nero

Titolo internazionale: Cells at Work! Code Black

Genere: serie tv – azione, fantascienza, corpo umano

Target: seinen

Rating: adatto a tutti – c’è solo un po’ di sangue che potrebbe infastidire i più piccoli (i globuli bianchi non vanno tanto per il sottile quando sconfiggono un batterio!)

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio – Marzo 2021

Trasmissione: domenica alle 00:00 (JST)

Tratto: dal manga “Cells at Work! Code Black” di Shigemitsu Harada

Director: Hideyo Yamamoto

Series Composition: Hayashi Mori

Script: Hayashi Mori

Character design: Eiji Abiko

Music: Yugo Kanno

Studios: Liden Films

Titolo in Italia: Cells at Work BLACK

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano sul canale Youtube di Yamato Animation; e doppiato in italiano sul canale Anime Generation disponibile su Amazon prime Video.

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

Opening

“Hashire!” by POLYSICS with Seiya Yamasaki

Ending

“Hashire!” by POLYSICS with Seiya Yamasaki (ep 1)

“Ue wo Muite Hakobou” by POLYSICS with Red Blood Cell (CV: Junya Enoki) & White Blood Cell (CV: Yoko Hikasa) (eps 2-13)

Trailer italiano (sub)



TRAMA

Nell’essere umano ci sono circa 37,2 trilioni di cellule, che se ben equilibrato produce un corpo sano, ma purtroppo non sempre è cosi.

AA2153 è un eritrocita alle prime armi, che imparerà, quanto duro può essere vivere in un corpo con notevoli vizi, fra fumo, alcool, e stress, che comporta attacchi da virus e cellule varie al bordo della fine, fortuna non è il solo a cercare di salvare il più possibile questo corpo, ma la situazione sembra davvero nera e disperata…

OPERE RELATIVE

Manga

– Cells at Work! – opera capostipite

– Cells at Work: Code Black – spinoff

– Hatarakanai Saibou – spinoff

– Hataraku Saibou Friend – spinoff

– Hataraku Saikin – spinoff

Anime

– Cell at Work! – serie tv

– Cell at Work! 2 – serie tv

– Cells at Work! Sindrome influenzale – oav

