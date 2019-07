anime – CELLS AT WORK! SINDROME INFLUENZALE (Hataraku Saibou) – di Yuki Morita

A cura di Beppe Black Red

Titolo originale: Hataraku Saibou Kaze Shokogun – Cells at Work! – (はたらく細胞 風邪症候群)

Traduzione letterale: Cellule al lavoro! Sindrome Fredda

Titolo internazionale: Cells at Work! Special – Cells at Work Cold Syndrome – Cold Syndrome TV SP

Genere: oav – shounen, azione, commedia, corpo umano

Rating: adatto a tutti c’è solo un po’ di sangue che potrebbe infastidire i più piccoli (i globuli bianchi non vanno tanto per il sottile quando sconfiggono un batterio!)

Tratto: spinoff della serie tv “Cell at Work!), a sua volta tratto dal manga “Cell at Work!” di Akane Shimizu

Director: Yuki Morita

Series Composition: Yuuko Kakihara

Script: Zen Horiuchi

Character design: Kenta Mimuro (cell characters), Takahiko Yoshida

Music: Kenichiro Suehiro

Studios: David Production

Titolo in Italia: Cells at Work! Sindrome influenzale

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Yamato Animation

Edizione italiana: Yamato Video

“Mission! Ken・Kou・Dai・Ichi” by Globulo Rosso AE3803 (Kana Hanazawa), Leucocita U-1146 (Tomoaki Maeno), Linfocita T Killer (Daisuke Ono), Macrofaga (Kikuko Inoue)

“CheerS” by ClariS

TRAMA

“Nel corpo umano ci sono circa 37, 2 bilioni di cellule, che sono al lavoro ogni giorno”

L’interno del nostro corpo visto come una grande città, con: strade, gallerie, palazzi, centri di comando, giardini… E in questo habitat si muovono tantissime cellule, tutte al lavoro 24 ore su 24, e che vengono antropomorfizzate.

Ma cosa accade quando il virus dell’influenza decide di sabotare il lavoro di una cellula interna creando disagi e fastidi?

Una puntata speciale per scoprire cosa accade nel nostro corpo quando prendiamo il raffreddore!

DOPPIATORI

Kana Hanazawa – Globulo Rosso AE3803

Tomoaki Maeno – Globulo Bianco (Leucociti) U-1146

Daisuke Ono – Linfocita T Killer

Kikuko Inoue – Macrofaga

Aya Endo – Senpai Globulo Rosso

Maria Naganawa – Piastrine

Yūichi Nakamura – Cellula della Memoria

OPERE RELATIVE

Manga

– Cell at Work! – opera capostipite

– Hataraku Saibou Black – spinoff

– Hatarakanai Saibou – spinoff

– Hataraku Saibou Friend – spinoff

– Hataraku Saikin – spinoff

Anime

– Cell at Work! – serie tv

– Cell at Work! 2 – serie tv

