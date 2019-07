anime – YURAGI-SOU NO YUUNA-SAN (Ghost Inn: La Locanda di Yuna) – di Tsuyoshi Nagasawa

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Yuragi-sou no Yuuna-san – (ゆらぎ荘の幽奈さん)

Traduzione letterale: “Yuna della locanda Yuragi”

Titolo internazionale: Yuuna and the Haunted Hot Springs

Genere: serie tv – shounen – ecchi, harem, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (completa)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2018

Rete tv giapponese: Tokyo MX, BS11

Tratto: dal manga “Ghost Inn – La Locanda di Yuna” di Tadahiro Miura

Director: Tsuyoshi Nagasawa

Series Composition: Hideaki Koyasu

Character design: Kyoko Taketani

Music: Tomoki Kikuya

Studios: XEBEC

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Tanoshimi no Sekai.

Sigle:



Trailer

Sigla di apertura

“Momoiro Typhoon” by Luna Haruna

Sigla di chiusura

“Happen~ Kogarashi ni fukarete” by Miyuri Shimabukuro, Rie Takahashi e Eri Suzuki

TRAMA

La locanda Yuragi una volta era un lussuoso albergo termale, ma da anni è in crisi a causa dell’infestazione di un fastidioso fantasma e dai suoi incredibili quanto fastidiosi poteri Poltergeist.

Saputa della sua esistenza, lo studente Kogarashi Fuyozora, in cerca di vendetta per quanto subito dagli spiriti, deciderà di esorcizzare la locanda e avere cosi la ricompensa di vitto e alloggio gratis per tutta la vita!

Arrivato alla locanda il ragazzo incontrerà il singolare quanto sexy staff dello stabile e sopratutto Yuna, lo spettro che infesta il centro termale; ma c’è un problema: si tratta di una ragazza e per di più davvero carina!

Riuscirà il giovane esorcista a compiere la sua missione?

DOPPIATORI

Doppiatore – personaggio

Miyuri Shimabukuro – Yuuna Yunohana

Yuuki Ono – Kogarashi Fuyuzora

Ai Kakuma – Nonko Arahabaki

Anzu Haruno – Koyuzu Shigaraki

Eri Suzuki – Chisaki Miyazaki

Mikako Komatsu – Oboro Shintō

Rie Takahashi – Sagiri Ameno

Sayaka Harada – Chitose Nakai

Yui Ogura – Yaya Fushiguro

RECENSIONI

