SCHEDA

Titolo originale: Sebun Gosuto – (セブンゴースト)

Traduzione letterale: Sette fantasmi

Titolo internazionale: 07-Ghost

Genere: serie tv – josei – azione, fantasy, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 25 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2009

Tratto: dall’omonimo manga “07-Ghost”, pubblicato a partire dal 2005 sulla rivista “Monthly Comic Zero Sum”.

Director: Nobuhiro Takamoto

Series Composition: Natsuko Takahashi

Character design: Maki Fujii

Music: Kotaro Nakagawa

Studios: Studio Deen

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Sarulandia Fansub e OtakuTrad Fansub.

Sigle:

Sigla iniziale:

“Aka no Kakera (緋色のカケラ)” di Suzuki Yuki

Sigla finale:

“Hitomi no Kotae (瞳のこたえ)” di Noria

Trailer



TRAMA

Il protagonista è Teito Klein, un ragazzo fatto schiavo durante la guerra con il Regno di Raggs. Ottenuta finalmente la libertà, inizia a frequentare l’accademia militare del regno di Barsburg, grazie al fatto che lui possiede una rarissima abilità, ovvero il potere di controllare il Zaiphon, ovvero un potere sovrannaturale che converte la fonte di vita in energia.

In accademia incontra Mikage, il ragazzo diventerà il suo unico e migliore amico. Riusciranno a passare entrambi l’esame dell’accademia, ma all’arrivo dell’assassino di suo padre, Teito sarà costretto a scappare e a rifugiarsi in Chiesa. Durante la sua permanenza, dovrà affrontare molti ostacoli e prove che lo porteranno a conoscere se stesso fino in fondo.

CURIOSITÀ

– A partire dal 25 novembre 2005 i singoli capitoli sono raccolti in formato tankōbon, mentre dal settembre 2013 vengono pubblicati 17 volumi.

– La serie è stata adattata in un drama CD.

– 07-Ghost è risultato vincitore alla terza edizione del Grand Prix Comic Zero Sum, ottenendo il premio dei lettori e dell’editore.

– In Italia il manga è stato pubblicato, a partire dal mese di settembre 2011 fino al marzo 2014 dalla Panini Comics sotto l’etichetta Planet Manga.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Teito Klein: Mitsuki Saiga

Frau: Junichi Suwabe

Castor: Susumu Chiba

Labrador: Miyata Kouki

Hakuren Oak: Fukuyama Jun

Ayanami: Hayami Shou

Mikage: Daisuke Namikawa

OPERE RELATIVE

Manga

– 07-Ghost

– 07-Ghost: Children – volume extra

RECENSIONI

