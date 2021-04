anime – IJIRANAIDE, NAGATORO-SAN (Don’t Toy with Me, Miss Nagatoro) – di Hirokazu Hanai

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Ijiranaide, Nagatoro-san – (イジらないで、長瀞さん)

Titolo internazionale: Don’t Toy with Me, Miss Nagatoro – Please don’t bully me, Nagatoro

Genere: serie tv – commedia, ecchi, scolastico, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2021 – in corso

Trasmissione: domenica alle 01:00 (JST)

Tratto: dal manga “Ijiranaide, Nagatoro-san” di Nanashi

Director: Hirokazu Hanai

Series Composition: Taku Kishimoto

Script: Taku Kishimoto

Character design: Misaki Suzuki

Music: Gin (Busted Rose)

Studios: Telecom Animation Film

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Don’t Toy with Me, Miss Nagatoro

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“EASY LOVE” by Sumire Uesaka

Ending

“Colorful Canvas” by Sumire Uesaka, Mikako Komatsu, Aina Suzuki, Shiori Izawa

Trailer



TRAMA

In un liceo giapponese la studentessa del primo anno Nagatoro infastidisce e stuzzica costantemente il calmo responsabile del club d’arte (uno studente più grande di cui non si sa il vero nome).

Ma lei bullizza il suo senpai per ottenere una sua reazione e farlo arrabbiare, o cerca solo di divertirsi, o magari perchè lui in fondo gli piace?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Daiki Yamashita – Senpai

Sumire Uesaka – Nagatoro

Aina Suzuki – Yosshii

Mikako Komatsu – Gamo-chan

Shiori Izawa – Sakura

