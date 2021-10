manga – NON TORMENTARMI, NAGATORO! (Ijiranaide, Nagatoro-san) – di 774 House

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Ijiranaide, Nagatoro-san – (イジらないで、長瀞さん)

Titolo internazionale: Don’t Toy with Me, Miss Nagatoro – Please don’t bully me, Nagatoro

Autore: 774 House

Genere: commedia, ecchi, scolastico, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Magazine Pocket

Volumi: 11 (in corso)

Titolo in Italia: Non tormentarmi, Nagatoro!

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2021 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 6,00€

Traduzione:

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Un timido senpai (compagno di scuola più grande) incontra in biblioteca l’esuberante Nagatoro, una ragazza del primo anno che lo nota e ne fa immediatamente la sua “vittima”.

Infatti Nagatoro si mette a prenderlo in giro, e a divertirsi a tormentarlo, persino quando lui è nel suo club d’arte.

Ma per quale motivo lei si comporta così?

