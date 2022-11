manga – THE DECAGON HOUSE MURDERS (Jukkakukan no Satsujin) – di Hiro Kiyohara

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Jukkakukan no Satsujin – (十角館の殺人)

Titolo internazionale: The Decagon House Murders

Autore: Hiro Kiyohara (su storia originale di Yukito Ayatsuji)

Genere: drammatico, giallo, mistero, psicologico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Afternoon

Tratto: dal romanzo giallo di Yukito Ayatsuji

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: The Decagon House Murders

Anno di pubblicazione in Italia:

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione grande, con sovracopertina, a 6,90 €

Traduzione: Luigi Boccasile

Volumi: 4 (in corso)

TRAMA

Un gruppo di universitari, che fanno parte del “club dei misteri,” accettano l’invito di un amico per passare una settimana in una piccola isola remota dove ci sono stati dei brutali delitti, ancora irrisolti. Per tutta la durata del soggiorno pernotteranno in una villa a forma decagonale, costruita proprio da una delle persone uccise. Ma, fin dal primo giorno, l’atmosfera diventa inquietante…

Intanto in città, due membri del club che non sono potuti andare con gli altri, ricevono delle lettere minatorie che hanno a che fare con degli eventi capitati proprio sull’isola in passato.

Il giallo va risolto prima che qualcuno venga ucciso…

