manga – MEMESIS – di Takuya Yagyu

Titolo originale: Memesis – (メメシス)

Titolo internazionale: Memesis

Autore: Takuya Yagyu

Genere: avventura, azione, commedia, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Shuukan Shounen Sunday

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: Memesis

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 5,90 € – disponibile anche il Box con l’intera serie a 23,60 €

Traduzione: Sandro Cecchi

TRAMA

In un mondo fantasy il guerriero più famoso e forte è Leon, che sta cercando di sconfiggere il Re dei Demoni e il suo esercito. Con lui due valenti spadaccini, Ash e Kirija.

Ma un giorno Leon li aveva abbandonati, per rimpiazzarli con avvenenti maghe. Così i due hanno deciso di vendicarsi: saranno loro a sconfiggere i demoni per primi, e faranno pentire amaramente Leon di averli lasciati!

