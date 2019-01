A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: OZN – (オズヌ)

Titolo internazionale: OZN

Autore: Ohno Shiro

Genere: shounen – avventura, azione, ecchi, fantasy, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1996

Casa Editrice giapponese: Media Works

Rivista: Dengeki Comic gao!

Volumi: 6 (concluso/interrotto)

Il manga in realtà non ha un vero e proprio finale, perchè in patria è stato sospeso.

Titolo in Italia: OZN

Anno di pubblicazione in Italia: 1998

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Traduzione: Valentina Mosca

Volumi: 12 (concluso) in Italia i volumi sono metà di uno originale giapponese

TRAMA

Kagome Misaki è una studentessa normale, che viene però presa di mira da dei misteriosi demoni che la vogliono uccidere. A proteggerla arriva però “Ozn il Terribile”, un ragazzo con i poteri del fuoco, che salva appena in tempo lei e le sue amiche da un terribile ragno-mostro.

Andando avanti con la trama si scopre che Ozn è un demone, che ha tradito la sua stessa stirpe per difendere gli uomini, e in particolare proprio Kagome che sembra centrare qualcosa con il destino della Terra.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI

