A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Ryuu no Kawaii Nanatsu no Ko – (九井諒子作品集 竜のかわいい七つの子)

Titolo internazionale: Seven Little Sons of the Dragon

Autrice: Ryoko Kui

Genere: seinen – fantasy, racconti

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2011

Casa Editrice giapponese: Enterbrain

Rivista: Fellows!

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: I Sette Figli del Drago

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2018

Casa Editrice italiana: JPop

Pagine: 380, Formato: 12×16.9, sovracopertina, 9,90 euro

Traduzione: Sandro Cecchi

Editing: Jacopo Costa Buranelli

TRAMA

Il volume è costituito da sette racconti, ambientati in epoche storiche diverse, in cui però creature mitiche (come draghi, sirene, lupi mannaro…) sono inserite nella quotidianità della vita reale.

1- La torretta del Drago – In un paese medioevale, la gente ha enormi difficoltà a reperire il sale ed altri ingredienti, per via di un drago che ha bloccato la strada verso il confine e i rifornimenti; inoltre sono anche in guerra con il regno vicino.

2- Vietato pescare le sirene – Jun è un giovane studente che trova una sirena svenuta in strada. Non sa cosa fare, le sirene sono viste dalla maggior parte delle gente come bestie a cui fare poca attenzione. Ma lui invece decide di soccorrerla.

3- La mia divinità – Yukie, una studentessa che sta per affrontare i terribili esami di ammissione, trova una sorta di divinità-pesce smarrita, perchè hanno interrato il fiume dove viveva.

4- I lupi non mentono – Keita è un universitario con un enorme problema, compiuto un anno si è scoperto che aveva la “sindrome da lupo mannaro” che lo fa trasformare. Sua madre è diventata famosa per aver pubblicato libri in cui parla della malattia del figlio, ma il rapporto tra i due non è buono.

5- Byakuroku lo squattrinato – Nel medioevo giapponese, un pittore di nome Byakuroku ha un’incredibile capacità: fa prendere vita a tutto quello che dipinge.

6- Quando i bambini fanno i bravi, si sente il drago – Nel medioevo giapponese, un principe ha un’importante missione: trovare delle uova di drago per guarire il re suo padre. Una misteriosa donna, si offre per aiutarlo…

7- La famiglia Inutani – Gli Inutani sono una stramba famiglia dove tutti hanno dei superpoteri. Ma Arisa si sente inferiore agli altri, perchè la sua abilità innata è di trasformare gli abiti in pigiama.

